生活中心／孟嘉美、談駿豪 基隆報導

台鐵七堵調車場，今天（23）上午傳出，有列車遭不名人士胡亂塗鴉，由於塗鴉面積過於龐大，導致列車只能緊急調派其他編組來支援，班次延誤時間約五分鐘。盤點近15年來，全台從北到南，都有列車慘遭塗鴉怪客毒手。也讓產業工會痛批，台鐵的周邊防護和監控系統到底何時，能不再掉鍊。

銀白色車廂，出現大片塗鴉，粉的、紫的、藍的、黃的，各種顏色，爬上車體，CABZ四個大字，讓人看得霧煞煞，到底想表達什麼？台鐵又見塗鴉怪客！受害的，就是這輛1108次區間車的第四車廂。清晨發車前，站務人員發現，因為無法立刻清除，緊急調派編組支援，影響時間約5分鐘。

廣告 廣告





台鐵車廂又遭塗鴉怪客毒手！ 台鐵緊急調派換車造成班次延誤

台鐵七堵調車場周邊只防君子不妨小人（圖／民視新聞）





民視新聞記者孟嘉美：「我們實際來到七堵調車場，正門口是有警衛的，不過由於這一段的鐵軌，都是屬於地面的鐵路，因此有心人士只要願意，就能翻越像這樣的矮牆，長驅直入直奔車場，進而塗鴉車廂。」

車廂變畫布，不是第一次。這15年來，台鐵至少發生過5次塗鴉事件！最早在2011，樹林調車場一輛莒光號列車，慘遭毒手；2015年換七堵調車場的EMU4000區間車受害；隔年高雄機廠莒光號、自強號也淪陷；才落地兩年的EMU3000新型列車，也在2023年，於樹林調車場遭塗鴉破壞，嫌犯落網，供稱好玩才作案。一而再、再而三，塗鴉怪客，是在挑戰公權力，還是看不起台鐵的周邊防護及監控設施。

台鐵產業工會秘書長朱智宇：「甚至連列車還沒出庫，都遭到人為的入侵，我們應該要警醒的是，如果今天是遭到了更嚴重的列車的破壞，影響到火車的安全的時候，我們那個時候再來談滾動式的檢討，我想已經完全來不及了，通盤的檢討包含說，是否要再繼續增加這個安保的人力。」





台鐵車廂又遭塗鴉怪客毒手！ 台鐵緊急調派換車造成班次延誤

上午又發生疑似有鐵道迷，闖入樹林站鐵軌拍攝（圖／民視新聞）





對此，台鐵回應，已報警循線逮人，闖入鐵軌塗鴉，最重可處七年以下有期徒刑。只是清晨七堵站才傳出，車廂被塗鴉。上午又發生疑似有鐵道迷，闖入樹林站鐵軌拍攝。台鐵公司化後，舊問題還是不斷發生。要是對列車運安出現威脅，恐怕就問題大了。

原文出處：台鐵車廂又遭塗鴉怪客毒手！ 台鐵緊急調派換車造成班次延誤

更多民視新聞報導

致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議

乘客台鐵上偷抽菸！列車長霸氣廣播「當人別當畜牲」被讚爆

台鐵「超猛新公告」遭批看不懂！小編1句全場讚爆：贏了

