台鐵車廂有刀！玩具刀遺落引恐慌 是否惡意嘉義警要查

今晚是跨年夜，一列台鐵區間車原定晚間6點7分從嘉義火車站開車，列車長巡查車廂時發現疑有1把利刃，引起恐慌。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今(31日)晚是跨年夜，一列台鐵區間車原定晚間6點7分從嘉義火車站開車，列車長巡查車廂時發現疑有1把利刃，引起恐慌，經警方追查，這把疑似利刃為無殺傷力的兒童玩具彈簧刀，讓大家虛驚一場；列車約晚6分鐘開車。

警方表示，這列3251車次台鐵區間車到嘉義站後，有民眾向列車長反映車上疑似遺留1把利刃。

經員警巡查，在第3節車廂疑有1把利刃，經確認係為無殺傷力的兒童玩具彈簧刀，材質為塑膠，並無殺傷力，後續將調閱監視器畫面，釐清是民眾惡意放置車廂，或乘坐兒童所遺落。

