台鐵車廂狀況多! 列車座椅插針頭 民眾目擊車內漏水

台鐵狀況不斷！先是因為空調排水系統異常，導致車廂內大漏水，形成小瀑布。讓乘客搭車還得閃閃躲躲。而且還傳出有別的列車座椅被插著大頭針，民眾直到快下車才發現，直呼真的好危險！

乘客左看右看，面露無奈。上面這漏水，已經不是水滴，滴答滴答，而是瀑布嘩啦嘩啦。火車車廂變瀑布，民眾看了好傻眼。

其他乘客：「下雨嗎，是會覺得很困擾，就覺得怎麼會遇到漏水的情況。」

其他乘客：「人那麼多的時候，那應該心情不是很好，這樣不對吧這新車耶。」

車廂就已經很多人了，為了不被淋，還得東躲西躲。有民眾在週六，搭乘這輛2275次區間車，從板橋到中壢。沒想到，才上線3年多的EMU900新型列車，竟也會漏水！列車到鶯歌站時，列車長拿來拖把吸水，但治標不治本。台鐵回應，車內蒸發器排水孔，被灰塵堵塞，導致排水不順，才會就從迴風口滲出。承諾已全面檢視，並加強清潔空調排水系統。不過台鐵公司化後，螺絲鬆了嗎？因為車內問題，不只這一樁。

民眾驚訝到把畫面放大再放大。當時民眾搭乘火車回台南，沒想到快下車了，才發現座椅側邊，竟插著一根大頭針！

民視新聞記者孟嘉美：「台鐵座椅出現細針已經不是第一次，上個月九號，就有民眾搭車時發現，在靠近椅背的椅墊上，竟然出現了一根，差不多成人小指長度的細針。」





不仔細看到底誰能發現！絨布座椅上一個黑色小點，竟是針頭。兩年前才傳出，有乘客搭車被胰島施用針給戳傷，如今一個多月內接連兩起藏針事件，台鐵高層重話澄清。

台鐵公司副總經理劉雙火：「（11/9）查證是沒有（看到針），但是呢現在他又把貼文給移除了，如果是椅子上有這些東西呢，就涉及到公共危險的問題了，必須要十分的重視這些案子，如果是沒有，那也有會製造社會的恐慌。」

台鐵大動作移請調查，勿枉勿縱，不讓針頭事件重演。

