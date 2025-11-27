台鐵車廂瞬間白爆！男持滅火器亂噴 全員合力壓制送辦

（記者許皓庭／綜合報導）台鐵132次新自強號昨（26）日下午行經途中突發乘客失控事件，一名男子無故取用第9車廂的滅火器亂噴，車內瞬間被粉霧填滿，乘客驚慌起身疏散，所幸車上多名台鐵員工與旅客立即上前壓制，警方於列車臨時停靠中壢站後將該名男子帶離。事件雖造成列車延誤約5分鐘，但無人受傷，男子事後依公共危險與毀損罪嫌移送偵辦。

根據台鐵說明，事件發生在昨日下午5時20分左右，132次新自強號自新竹站開出不久，司機員通報車長車內火災告警燈亮起。列車長前往逐節檢查時抵達第9車廂，發現車內粉塵瀰漫，地板堆滿白色粉末，並確認是一名男子無故取下滅火器並向車內噴灑。

廣告 廣告

事發當時，車廂內的粉霧快速擴散，多名旅客受到驚嚇紛紛站起離座。由於列車上恰巧搭載多名台鐵員工，工作人員與乘客見狀立即合力控制該名男子，並避免他再度噴灑。鐵路警察隨後於5時46分在中壢站登車，將男子帶下列車偵訊。

另有旅客於社群平台分享親眼所見的混亂現場，有人表示「要多幸運才會遇到這一幕」、「粉霧很可怕，滅火器粉末都有刺激性」、「真的嚇傻」。影片與照片顯示車廂能見度一度極低，座位、地板均覆滿白色濃粉。

台鐵表示，事件並未造成旅客受傷，列車於17時54分恢復行駛，延誤5分鐘。受影響的旅客已引導至其他車廂繼續乘車，現場狀況也在第一時間完成初步清理。

警方指出，男子年約50歲，動機仍待釐清。由於其行為造成車廂內公共秩序及乘客安全風險，已依公共危險與毀損罪現行犯將其逮捕，後續移送桃園地檢署偵辦。

更多引新聞報導

白宮外驚傳槍響！阿富汗移民射殺2國民兵 川普下令停止受理

香港5級火警奪44命！居民揭工人吸菸、外牆材質疑點重重

