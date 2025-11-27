台鐵車廂粉塵瀰漫！男失控狂噴滅火器 遭壓制逮捕送辦

昨（26日）下午，一名男子於台鐵車廂內不明原因取用滅火器大肆亂噴。（翻攝自threads＠hh._o914）

昨（26日）下午，台鐵新自強號列車在運行途中，一名男子於第9車廂內不明原因取用滅火器大肆亂噴，導致車廂瞬間被白色粉末覆蓋，車內乘客瘋狂咳嗽，現場旅客與員工隨即將其壓制並報警，警方抵達後以公共危險及毀損罪現行犯將該男子逮捕送辦。

男失控狂噴滅火器 車廂變「白雪世界」

根據通報，26日下午約17時左右。該名男子突然在車廂內拿起滅火器，不分區域隨意噴灑，導致乾粉覆滿地板與空氣，車廂頓時變得一片雪白。不少乘客開始劇烈咳嗽，有人用手遮住口鼻，也有人揮手企圖驅散粉塵，情況混亂。隨後台鐵員工與其他旅客合力將該男子制伏。

廣告 廣告

隨後警方於中壢站將男子帶離，由於現場粉末濃度高，經過通風與確認安全後，列車於17時51分恢復行駛，延誤約5分鐘，並無乘客通報嚴重傷害。受影響的乘客也連同行李一並轉往其他車廂繼續旅程。

警方將男子依公共危險罪與毀損罪現行犯移送桃園地檢署偵辦，釐清其動機。

更多鏡週刊報導

香港大火／宏福苑大火！37歲殉職消防員過往經歷曝光 同袍哀悼：落更喇

香港大火／MAMA宣布「典禮照常舉行」 多組韓星陸續飛抵香港

郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣