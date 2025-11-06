台鐵車站廁所撿到近百萬現金 警順藤摸瓜搗毀詐騙集團

一位拾金不昧的民眾撿到一袋錢，進而讓警方循線破獲一起詐騙集團。（翻攝畫面）

有乘客在台鐵員林站男廁竟撿到近百萬現金，隨後就有男子自稱是失主，然因無法交代金錢來源，鐵路警察局研判為詐騙贓款故依法扣押。警方追查後成功破獲一起詐騙集團，5月起陸續偵辦，經4波行動已逮捕11人。

此事發生於今年5月，1位民眾於台鐵員林車站的男廁發現一只提袋，裡面竟放著96萬6,000元現金，該民眾拾金不昧立即將提袋交給站務人員，並由站方通報鐵路警察處理。不久後，1名彭姓男子自稱是失主，雖能清楚說明金錢數量，卻無法交代金錢來源，因此警方研判該筆錢可能是詐騙贓款，故未罰鍰，同時抄查他的資料後依法扣押這些錢。

警方調閱監視器畫面，發現該筆金錢是詐騙集團車手向被害人取款後，依指示放置在車站廁所內進行轉手，以製造斷點避免警方追查資金流向。專案小組繼續追查，發現該詐騙集團以「投資公司」名義，建立多個LINE群組，假冒專業投資平台，要求被害人將投資資金「儲值」至交易系統，等到受害任受騙後，再安排車手以「假外務員」身分面交收款。

彰化1名女掉入該詐騙集團的陷阱，先後以面交、匯款方式被騙走300萬元，5月又被騙走96.6萬元，當時蔡姓車手就與被害女子相約在員林車站附近面交，事後將錢放入廁所準備轉手給彭嫌，孰料恰好被好心的乘客撿走。警方循線逮捕彭姓與蔡姓車手，再往上溯源追查，先後展開行動陸續逮捕車手、收水手、出金手與控盤幹部陸續查緝到案。

專案小組分析該集團架構後，鎖定40歲張姓男子為詐騙集團主嫌，警方於9月時，監控發現張姓主嫌欲從桃園機場搭機出境，警方火速將其攔截。警方指出，這組詐騙集團行動多時，先前尚有多名被害人遭詐騙，初估詐騙金額恐達上千萬元，如今正持續清查中。目前警方正持續清查被害名單與金流，並呼籲若有相關受害情形，應儘速向警方報案。

