台鐵車站拾獲百萬元現金 警循線瓦解假投資詐騙集團

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

鐵路警察局近日破獲以張姓犯嫌為首的電信詐騙集團，自今年5月至10月間，歷經4波專案行動，陸續拘提、搜索了多名面交車手及詐騙集團幹部到案。鐵路警察局表示，今年5月1名民眾於台鐵員林車站男廁內，發現1只提袋內，竟裝有現鈔近百萬元，繳交至台鐵服務台，並通報鐵路警察局台中分局處理。但有1位男子到場認領，卻說詞反覆、無法交代金錢來源。員警研判提袋內款項為詐騙贓款，成功瓦解詐騙集團運作。

鐵路警察局表示，專案小組循線調閱監視器影像，發現百萬元款項，疑似由詐騙集團車手，與被害人面交取得款項後，放置於車站廁所內轉手，藉此製造斷點，規避查緝。持續追查後，查明詐騙集團以「投資公司」為名義，建立Line投資群組，佯稱購買股票，需將投資資金儲值至該公司交易平台為由，誘使被害人與假冒投資公司外務員的面交車手交款，共詐騙被害人金額高達新台幣400萬元。

警方表示，在專案小組長期蒐證與持續分析下，先後執行3波專案行動，分別拘提、搜索，車手、收水手、出金手及控盤幹部等犯嫌11人到案，查獲新台幣111萬900元、智慧型手機10支、電腦主機1臺、筆記型電腦1臺等。最終今年9月底，在桃園機場趁詐騙集團首腦張姓犯嫌出境前，順利將他拘提到案。清查詐騙集團相關犯罪事證，發現還有多名被害人持續被詐騙，初步估計詐騙金額恐逾千萬元，目前持續清查中。

鐵路警察局刑事警察大隊呼籲，民眾勿輕信投資群組話術，投資需謹慎查證，避免落入詐騙集團假投資陷阱。如果遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

照片來源：鐵路警察局提供

