台鐵車長新規115年上路 違規記滿4點停勤重訓

（中央社記者余曉涵台北14日電）台鐵車班記點新規將在明年元旦上路，明訂車長延遲接班導致列車誤點、未通過或拒絕酒測等，都有不同程度的記點；若記滿4點將暫停勤務並重訓，若1年內記滿7點則調離職務。

台鐵近日發布公告，明年將實施車班記點新規。台鐵表示，車班組記點作業須知將於115年1月1日頒布實施，主要為強化乘務人員安全文化與責任感而設。

台鐵指出，作業須知中亦設有記點清零與獎懲抵銷制度，兼顧管理與激勵，期望透過明確規範，強化行車安全與乘務紀律，建立安全、專業、負責的鐵路營運文化。

廣告 廣告

根據台鐵內部公告，明年將上路的車長新規定，包含延遲接班導致列車誤點、未通過或拒絕酒測、執勤中服裝儀容不整、值勤中行車事故或異常事件等可歸責乘務人員、隱瞞事故等，都可依照情節不同記點。

新規定中也載明，若記滿4點，將暫停乘務至少2週，並重新訓練，且須通過技術檢定，不及格者給予1次補考機會，若補考沒過將調離職務；1年內記滿7點，則停止乘務並調職。

不過，新規定也有補票獎勵和行政獎勵，可抵銷記點，包含嘉獎可抵消1點，記大功則可抵銷全數記點的點數等。（編輯：吳素柔）1141214