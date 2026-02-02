台鐵農曆春節再加開64班次 2/5開放訂票

（中央社記者余曉涵台北2日電）因應農曆春節期間旅運需求，台鐵今天宣布第3波加班車，全線再加開各級列車64班，5日凌晨0時開放旅客訂票。

今年春節從2月14日至22日共有9天連假，為疏運旅客，台鐵公司先前公告2波加班車，在2月12日至23日共12天的春節疏運期間，全線加開各級列車共計323班。

台鐵今天發布新聞稿表示，因應旅客需要，自2月14日起至22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列車、6班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加8%。

台鐵說，加開列車在2月5日凌晨0時起，同步開放網路、「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票；相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

另外，台鐵表示，115年春節疏運期間（2月12日至23日），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票，或使用「台鐵e訂通」APP取票。（編輯：吳素柔）1150202