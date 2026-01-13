台鐵農曆春節票開賣逾37萬張 東部幹線尚有餘位

（中央社記者余曉涵台北13日電）台鐵今天凌晨開放旅客訂位農曆春節車票，截至今天上午9時，共完成37萬9537張訂票，其中東部幹線零星時段還有空位。

今年春節連假為2月14日至22日共9天，台鐵為疏運旅客，自2月12日至23日共12天，全線加開各級列車共計271班。

台鐵今天發布新聞稿表示，今天凌晨0時起開放旅客預定農曆春節車票，截至今天上午9時止，總計完成20萬6970筆、37萬9537張訂票，訂票過程順利。

台鐵表示，截至今天上午9時車票東部幹線車票部分，台北往花蓮、台東方向在2月13日上午8時至2月14日下午6時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向在2月21日上午11時至22日下午2時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

南迴線車票預訂部分，台鐵說，高雄往台東方向2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

另外，台鐵表示，2月13日、14日、21日及22日加開實名制列車，將於1月15日凌晨0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。（編輯：李亨山）1150113