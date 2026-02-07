台鐵這52列區間車 將在117年完成座椅汰換

▲台鐵推動「最美區間車」EMU900型區間車座椅汰換，規劃在117年全數完成。（圖／台鐵）

[NOWnews今日新聞] 為提升乘車品質，台鐵啟動有「最美區間車」之稱的EMU900型區間車座椅汰換，目前已1列完成更換，規劃在117年全數完成52列座椅汰換，同時新車投入優化服務，新一代支線主力DR3200型，首批預估在今（115）年中交車，有望年底投入平溪、內灣及集集支線。



台鐵採購52列EMU900型區間車，首列2021年首航載客，52列2023年9月全數完成交車，目前已是台鐵城際通勤主力車種。不過EMU900型區間車座椅時常可見髒污、黃色污漬，加上羊毛絨布容易出現倒毛情形，使馬卡龍色系座椅視覺上宛如褪色。

為提升乘車品質，台鐵也啟動EMU900型區間車座椅汰換，採用深藍色、粉色系不織布新材質，提升耐用度，也讓車廂視覺更清爽。

台鐵指出，EMU3000型新自強號也已啟動座椅更換，採用更符合人體工學的座椅，扶手處新增USB充電孔，去年已優化更換一編組座椅，預計今年農曆年前再完成一編組，屆時將有兩列已更換新座椅的新自強號投入春節疏運，其餘編組預計116年全數完成。



同時為推動鐵道觀光及汰換支線老舊車輛，台鐵同步採購60輛「支線節能環保客車」DR3200型，目前正在設計施工階段，車內設有多功能廁所、哺集乳室及前後觀景台，兼具現代設計與實用機能，提供支線旅遊更為友善之乘車體驗。。台鐵表示，新一代支線主力DR3200型客車，由台灣車輛股份有限公司承製，每組為4輛固定編組，總計採購60輛共15編組，每編組載客數可達500人，首批車輛預定於115年年中交車，並有望於年底投入台鐵平溪、內灣及集集三條支線營運，60輛車預計116年交齊。

根據台鐵規劃，已採購34輛R200型新柴電機車，目前交付29輛，其餘預計115年交齊，台鐵E500型電力機車購買88輛，目前已交付48輛，其餘將於116年交齊，加上EMU3000型新自強號50列、EMU900型區間車52列都已全數交車投入營運，台鐵莒光號117年全數退役。透過汰舊換新，台鐵預估平均車齡從28年降至13.21年，車輛故障也可大幅下降。

