台鐵連兩天出包？自動售票機又異常 業者回應了

台鐵自動售票機昨（4）日才剛發生異常，不少車站的自動售票機無法連線，今天一早8點多又有多個車站的自動售票機出包，同樣的狀況再度上演，從台北到嘉義都有車站傳出災情，讓台鐵第一線員工忙到崩潰，不過台鐵則說，昨日的異常在晚間9時30分排除後，目前狀況都正常。

台鐵多個車站的自動售票機，昨日上午11時起出現無法正常操作的異常，民眾操作卡關只能至窗口排隊購票，晚間8點多台鐵才回應指出，維護承商正進行系統與網路連線查找原因排除異常中，造成旅客不便深感抱歉。

有媒體取得員工內部群組截圖指出，今天一大早類似情況再度發生，上午8點半左右，多個車站的員工在內部群組回報自動售票機斷線，包括台北、板橋、樹林、桃園、竹北、苗栗、台中、嘉義、二水等，超過10個車站出現連線異常，讓員工忍不住抱怨連續兩天出包，不知道到底發生什麼事。

不過台鐵公司則說，昨天確實發生部分機台無法與主機連線的異常，但經重置後，狀況已在晚間9時30分排除，目前各站自動售票機均正常。

