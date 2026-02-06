台鐵運量、營收皆創新高 力拚117年轉虧為盈

台北市 / 林李翰 綜合報導

台鐵公司今（6）日召開記者會公布114年度營運成果，台鐵公司表示，即便去年中調漲票價，但運量不減反增，每日客運量攀至66.51萬人次，客運票務收入207.33億元，而便當及資產開發等附屬事業收入達53.33億元，在開源節流的核心策略下，力拚117年可轉虧為盈。

台鐵公司今日舉行「2026台鐵新春記者會」，台鐵董事長鄭光遠表示，去年可以說是台鐵公司化邁入成熟、關鍵的一年，面對社會期許的改革壓力，台鐵人秉持安全、準點、便捷三大核心目標，汗水轉化實績，台鐵轉型改革已見曙光。

廣告 廣告

台鐵總經理馮輝昇說到，去年運量和營收皆創下歷史新高，運量表現上，114年達到66.51萬人次，突破歷年新高，台鐵票價調整後，運量成長1.24%，TPASS通勤月票也帶來旅客成長。台鐵去年附屬事業營收53.33億元，比去年增加12.13%。

馮瑞昇表示，去年台鐵便當收入賺進8.76億元，文創商品收入6886萬元，便當和文創商品收入也是創下歷年新高。另去年鐵道觀光人次和觀光列車營收皆創下新高，去年鐵道觀光營收高達1.34億元，成長21%，乘車人次24.97萬也成長35%。

馮輝昇表示，台鐵去年減虧43.6億元，主要是客運收入成長33.31億元、貨運成長0.29億元、租賃成長0.85億元、餐旅成長0.82億元，其他包含虧損補貼增加13億元，用人費用減少19億元。

馮輝昇指出，今年營收預計達459.13億元，依照國營台鐵公司設置條例，票價沒有合理調整前，政府會給予政策因素虧損補貼，因此今年會有113年票價補貼挹注，在開源節流下，加上政府補貼，今年很高機率可達成現金流轉正，按照預算編列將有盈餘17億元，如何邁向轉虧為盈，將持續開源節流，讓本業和附業收入持續成長，117年可轉虧為盈。

原始連結







更多華視新聞報導

台鐵形象影片感動董事長 鄭光遠喊話：重拾榮耀

鄭光遠籲嚴防突發狀況 台鐵大改點首發車準點行駛

新人事？傳高鐵董座鄭光遠轉任台鐵 史哲接掌高鐵

