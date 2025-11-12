台鐵部分列車復駛 花蓮至台東、彰化至潮州續停駛

（中央社記者黃巧雯台北12日電）颱風鳳凰來襲，部分地區傳出災情，台鐵公司今天公布晚間6時至12時列車行駛資訊，東部對號樹林至花蓮間晚間復駛，但花蓮至台東間、西部對號彰化至潮州間、南迴線持續停駛。

中央氣象署表示，颱風鳳凰及其外圍環流影響，台灣東部及東南部地區有陣雨，南部地區有短暫陣雨，其他地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，金門為多雲，基隆北海岸、東部、東南部及南部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率。

針對今晚6時至12時各級列車行駛概況，台鐵發布新聞稿表示，依據氣象署最新氣象資訊研判，東部幹線部分，對號列車樹林至花蓮間順行列車自438次 （台北晚間6時34分開）起，逆行列車自285次（花蓮晚間6時15分開）起，恢復正常行駛，但對號列車花蓮至台東間仍維持停駛。

台鐵指出，區間（快）車樹林至台東間恢復正常行駛，而蘇澳新至蘇澳間全日停駛。

西部幹線方面，台鐵指出，對號列車基隆至彰化間正常行駛（372次、385次、554次全區間停駛，653次七堵至彰化間行駛），而彰化至潮州間停駛；區間（快）車基隆至彰化間正常行駛，而彰化至潮州間視風雨狀況機動行駛。

台鐵表示，南迴線各級列車全區間停駛，支線深澳線停駛，而平溪線全日辦理公路接駁，其他像是內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛；山嵐號6676次及6677次11月13日停駛1天。（編輯：李亨山）1141112