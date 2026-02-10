台鐵鐵軌旁驚見「移動草叢」！ 真相曝光網笑瘋

台鐵鐵軌旁驚見「移動草叢」。（翻攝Threads@wupunpun_1216）

台鐵9日上午發生一起離奇事件，1輛列車行進時發現鐵軌旁有「綠色草叢」會自己移動，列車長趕緊減速，所幸未釀傷亡，畫面在網路引發熱議。

走路草是你？ 網路掀議

事發地點位於花蓮富里車站附近，畫面可見，列車行駛圖中，突然出現「會移動的草叢」，列車趕緊停下，深怕意外發生，兒當鏡頭拉近才得知「真相」，原來是因為1名老翁背著大批採收下來的竹子，走在鐵軌旁。

經查男子姓黎，由於其闖入鐵路路線內，遭鐵路警察帶回警局，依違反鐵路法開罰1萬至5萬元罰鍰。

國軍教官招募加入「國軍」 台鐵小編：我當時害怕極了

由於畫面真的太離奇，在網路引發討論，甚至聯想到可能是偽裝課，Threads上爆紅的國軍招募教官就現身留言，邀他加入「狙擊隊」；而台鐵公司小編同樣現身留言，直言「我當時真的是害怕極了」。

台鐵公司不忘提醒，不論是撿橘子還是撿竹子，都請各位旅客切勿擅闖軌道，不但嚴重影響行車安全，違者還可處新臺幣1 萬元以上5 萬元以下罰鍰；若影響鐵路行車安全，最重可處50 萬元罰鍰，「千萬別跟自己的生命安全還有錢錢過不去啊！」

