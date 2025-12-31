台鐵開放掃碼搭車！明起「9家行動支付」適用 1間先暫停

生活中心／彭淇昀報導

雙北公車、捷運先前開放手機掃碼進站搭車，隨後台鐵也跟上，今（31）日宣布，自2026年元旦起調整行動（條碼）支付購票的適用業者，包含一卡通、悠遊付、全支付、街口支付等9種方式，不過LINE Pay Money先暫停使用。

台鐵宣布，自2026年元旦起調整行動（條碼）支付購票的適用業者。（圖／資料照）

台鐵公司指出，為持續推動數位化服務並全面提升旅客購票體驗，本公司自115年1月1日起，調整行動（條碼）支付購票之適用支付業者，旅客可於車站售票窗口及自動售票機使用行動（條碼）支付方式購票，適用支付業者包含台灣Pay、一卡通、悠遊付、愛金卡、拍付、全支付、全盈、街口支付及LINE Pay Money。

不過，為配合LINE Pay Money作業系統串接，將暫停提供LINE Pay Money服務；預計於115年5月底前恢復，屆時將另行公告通知。

