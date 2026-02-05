台鐵險釀工人被「擠成肉醬」悲劇 列車詭異移動畫面曝

台鐵工人正在作業，但後方的列車仍在移動。（圖／東森新聞）





台鐵基隆七堵機務段昨（4日）下午傳出一起驚悚事件，一名調車工在進行作業時，疑似未注意後方列車正在靠近，當場遭擠壓在2節車廂之間，所幸經診斷後僅受輕微擦傷，後續已返家休養，詳細事故原因還有待進一步釐清。

根據監視器畫面顯示，調車工走在軌道上，正要前往停止不動的車廂進行作業，然而在他背後卻有另一節列車卻跟在他後方緩緩移動，當他蹲下來作業時，車廂繼續移動，直接從背後擠壓上去，導致他動彈不得。

所幸在場其他同仁及時發現，立刻上前協助脫困，經診斷後僅受輕微擦傷，後續已返家休養。

台鐵公司強調，台鐵職安人員刻正調查事故原因，完成後將就人員疏失部分進行嚴懲，以避免類似事件再次發生。

