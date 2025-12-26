台鐵集集支線115年1月復駛至集集站 彩繪列車迎客

（中央社記者黃巧雯台北26日電）歷經4年多整建修復，台鐵今天宣布，集集支線自明年1月5日起復駛至集集站，而台鐵也攜手觀光署、集集鎮公所及業者推出系列慶祝活動，其中邀藝術家打造專屬彩繪列車成亮點。

台鐵公司發布新聞稿表示，集集線水里段在110年8月因天災影響發生嚴重崩塌，導致隧道及鐵軌受損並封閉通行，而台鐵在113年5月配合辦理隧道及邊坡工程，並同步進行因天災影響邊坡、隧道及路線整治工程，全面強化基礎設施與行車安全。

台鐵集集支線從彰化二水站出發，途經源泉站進入南投縣濁水站、龍泉站、集集站、水里站、終點車埕站，先前因路線封閉停駛，列車僅能行駛至名間鄉濁水站，後段改以客運接駁。台鐵表示，台鐵集集支線將自115年1月5日起恢復通車至集集站。

配合列車恢復行駛路段，台鐵也在官網公告，自115年1月5日起，公路接駁區間由原濁水站至車埕站，調整為集集至車埕站。

台鐵告訴中央社記者，後續集集至車埕路段預計在明年6月底、7月初復駛。

為歡慶集集支線復駛至集集站，並推動地方鐵道觀光，台鐵表示，自復駛日起攜手交通部觀光署日月潭風景管理處、南投縣集集鎮公所、在地商家及旅遊業者推出系列慶祝活動。

這次活動最大亮點，為集集鎮公所邀請地方藝術家洪易，打造集集線專屬彩繪列車，其作品以充滿正能量與細膩觀察力著稱，風格呈現熱情流線、華麗繽紛且可愛親切，極具視覺感染力。

台鐵指出，這次彩繪列車設計更巧妙結合集集線在地特色，並將於復駛當日首度亮相，為鐵道旅遊注入嶄新藝術風貌。

台鐵表示，12月29日上午9時起在台中站指定7號窗口將販售「彩繪專開列車大禮包」，每份禮包售價新台幣399元（僅收現金），內含集集站紀念月台套票、台中至集集間彩繪列車單程乘車券及專屬夾鏈包，限量150份，售完為止。

凡購買「彩繪專開列車大禮包」者，憑禮包內彩繪列車乘車券，即可於明年1月5日搶先體驗首班復駛彩繪列車前往集集站，並參與集集線復駛盛會。（編輯：李錫璋）1141226