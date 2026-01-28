台鐵集集線彩繪列車 今日限定優惠一次看

▲台鐵集集線彩繪列車限定優惠一次看。（圖／台鐵公司）

[NOWnews今日新聞] 臺鐵集集支線歷經四年多的邊坡與隧道整治工程，全面強化基礎設施，確保行車安全，已於115年1月5日起正式恢復通車至集集站。為慶祝集集線復駛，集集鎮公所特別邀請地方當代藝術家洪易老師操刀，攜手臺鐵公司打造「集集線專屬彩繪列車」。彩繪列車以集集在地山蕉、保育類動物石虎及南投翠綠山色為創作元素，轉化為大膽且具生命力的幾何圖騰，巧妙結合藝術與鐵道文化，讓經典車輛化身為充滿正能量與在地特色的移動藝術品，成為旅客拍照打卡的新亮點，傳遞集集支線復駛的喜悅。

為讓更多民眾近距離感受彩繪列車魅力，臺鐵公司特別規劃於115年1月28日開行彩繪巡迴山海專列。去程（山線）自彰化站08:00首發，沿途停靠臺中、苗栗、中壢及南港站；回程（海線）由南港站發車，經桃園、白沙屯、日南、沙鹿及彰化站。列車將於各指定車站停留10至20分鐘，提供旅客與彩繪列車合影留念；惟受限於月台及車廂高度之安全考量，本專列全程不辦理客運服務，不開放民眾上車搭乘。

▲台鐵集集線彩繪列車限定優惠一次看。（圖／台鐵公司）

配合集集支線復駛，臺鐵公司同步推出全新設計的「集集線一日周遊券（集集版）」，將在地元素融入票面，極具收藏價值。票價為全票90元、優惠票45元，於竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站販售。持該周遊券至集集地區特約商家消費，還可享有專屬優惠，邀請旅客深入體驗在地小鎮風情。

另集集線與「卦山三鐵線」自行車道相鄰，邀請您於二水站透過兩鐵轉乘設施，騎乘自行車與彩繪小火車並肩而行，享受結合鐵道與低碳旅遊的輕旅行體驗。

