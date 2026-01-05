台鐵集集線鐵路第一階段復駛 預計7月全線通車

歷經4年多修復整建，深受鐵道迷與國內外遊客喜愛的台鐵集集線，今(5)日迎來第一階段復駛，「西遊記」主題彩繪列車自濁水站駛入集集站，象徵集集線正式恢復營運，相關單位並預告，預計今年7月可全線通車至車埕站。

集集線自民國110年8月因台16線邊坡坍滑災害中斷後，在交通部、南投縣政府及地方民意代表協助下，由臺灣鐵路公司投入近36億元進行搶修與整建，此次復駛首航，象徵工程已完成近九成九，也為地方交通與觀光帶來重要進展。

首航典禮現場，包括交通部長陳世凱、南投縣長許淑華、立法委員游顥等人出席，與地方民眾一同見證集集線再度啟動，活動中也安排社區長者及學童表演，為復駛增添熱鬧氣氛。

本次首航的「西遊記」彩繪列車，由藝術家洪易操刀設計，結合集集山蕉、保育類石虎及南投山林意象，打造具地方特色的移動藝術作品，列車進站時，色彩鮮明的外觀吸引不少民眾駐足拍照。

交通部表示，集集線不僅是重要的支線鐵路，也承載南投觀光發展動能，未來中央與地方將持續合作，串聯周邊景點，提升整體旅遊吸引力。

南投縣政府指出，集集線停駛前，集集地區年遊客量接近120萬人次，停駛期間大幅下滑至十餘萬人次，顯示鐵路對地方觀光的重要性，隨著濁水至集集段復駛，並預計7月恢復至水里、車埕站的全線通車，將有助於重振地方觀光與產業。

縣府也同步優化周邊交通與轉乘設施，包括於車站前設置智慧候車亭，方便旅客轉乘「台灣好行」前往日月潭、溪頭等景點，並配合多項年度觀光活動，吸引民眾搭乘火車造訪南投。

立委游顥表示，集集線全線通車後，將可銜接高鐵田中站，提升交通便利性，並帶動整體觀光與經濟發展；相關車站改善及周邊建設，也正由中央單位推動中。

配合集集線復駛，臺灣鐵路公司同步推出多項限定商品，包括以在地食材設計的「梅好蕉運便當」及「集集線一日周遊券（集集版）」紀念套票，為鐵路復駛增添話題與紀念價值。