台鐵集集線首階段復駛 集集-車埕段估6月底通車

火車鳴笛，一輛台鐵區間車彩繪專列緩緩進站，南投縣集集火車站停駛1年8個月，5日這天終於迎來復駛，售票列車擠滿遊客，附近店家也相當興奮。

旅客陳先生表示，「集集小鎮可以因為這次的復駛，然後帶動觀光能夠更發達這樣子。」

當地店家陳老闆指出，「跟以前差很多，就覺得已經變得很蕭條了，所以這次復駛我們這邊店家應該大家都很開心。」

台鐵集集支線在2021年8月因為豪雨引發邊坡滑落災情，造成集集到車埕停駛，隧道重建過程中發現損壞過程比想像中嚴重，因此2024年5月再啟動隧道擴孔工程，集集火車站也宣告停駛，列車僅能行駛二水至濁水間。

集集鎮公所表示，停駛期間集集火車站周邊觀光客人數雪崩式下滑，期待復駛後配合廣場整建，重振當地經濟。

集集鎮公所觀光課長蔡耀賢說明，「包括我們火車站賣場的重新整建以及旁邊自行車道的整修，2個加起來花了超過1億元，配合這次復駛，整個環境改善也都已經做好了一些準備。」

交通部長陳世凱回應，「現在是復駛到集集站，如果要到車埕的話，我們在今（2026）年7月份會復駛到車埕站，也就是全線會復駛。」

交通部表示，二水至集集站為第1階段復駛，第2階段集集站到終點站車埕預計今年6月底完工後就能全線復駛，2階段皆推出紀念月台票，將在中部13站限定販售。

