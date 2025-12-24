台鐵集電弓損壞！「成功=彰化」南北交通中斷 乘客卡了2小時

記者鄭玉如／台北報導

台鐵今（24）日晚間大肚溪南號誌站=彰化間受電車線故障影響，疑似遭自強號集電弓扯斷，成功(山線)=彰化、追分(海線)=彰化間暫時雙線不通，乘客在車上一度無法下車，卡了將近兩個小時。

台鐵表示，事發於20時41分，177次自強號於大肚溪南=彰化站間（K214+400），受電車線故障影響，成功(山線)=彰化、追分(海線)=彰化間暫時雙線不通，電線斷落、集電弓損壞，導致南北交通中斷，乘客在車上卡了近兩個小時，目前南北全線停擺，台鐵人員將數百民眾疏散到月台。

台鐵目前已成立一級應變小組， 彰化=新烏日=臺中間啟動公路接駁， 電力及機務單位已全力搶修中，預計23時先行搶通西正線。177次旅客由列車長及車站站務人員引導步行至彰化站，彰化站另特開彰化=斗南自強號。145次退行至追分站，俟西正線搶通後恢復行駛。

