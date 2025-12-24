台鐵集電弓故障拉斷電線！彰化站雙向中斷 乘客卡2小時走路進月台

台鐵昨晚發生事故。（圖／翻攝畫面）

台鐵南北交通要道於晚間發生重大事故，導致列車運行嚴重受阻。一列由花蓮開往斗南的177次自強號，二24日晚間行經彰化路段時，因集電弓發生故障拉扯上方電車線，造成電車線斷落，列車停在彰化民生地下道上方動彈不得，南北雙線一度全面中斷。

事故發生時間為晚間8點41分，地點位於大肚溪南號誌站與彰化站之間，鐵路里程約為K214＋400。177次自強號因集電弓異常，導致電車線遭拉扯斷裂，列車隨即失去動力停在軌道上，車上數百名旅客受困車廂內。

受到事故影響，成功站至彰化站之間的山線，以及追分站至彰化站之間的海線，雙線均無法通行，南北向列車行駛全面受阻，交通一度陷入癱瘓狀態。

事故發生後，台鐵公司立即成立一級應變小組進行處置。由於列車停在軌道上方，乘客無法即時下車，只能暫時留在車廂內等待救援。待相關單位確認安全無虞後，由列車長與站務人員引導，安排旅客沿著鐵軌步行疏散至彰化站月台安置，受困時間近2小時。

為協助旅客繼續行程，台鐵除啟動彰化至新烏日、台中間的公路接駁措施外，並自彰化站加開一班自強號專列，載送原177次列車旅客繼續南下前往斗南。另有145次列車同樣受到影響，暫時退行至追分站待命，待路線搶通後再恢復行駛。

經工程人員全力搶修，斷落的電車線已於晚間11點14分完成修復，西正線恢復單線雙向通車，列車班次逐步紓解；東正線則仍持續進行搶修作業。

