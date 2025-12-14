台鐵電纜遭剪斷！漢本到武塔間傳號誌異常 鐵警專案追查

[Newtalk新聞]

台鐵電纜遭破壞！東部幹線漢本至武塔間今(14)日凌晨出現號誌異常，經查為電纜線遭人惡意剪斷所致，未遭到竊取。台鐵已於清晨完成修復，並通報鐵路警察等相關單位成立專案小組偵辦。

台鐵東部幹線漢本至武塔間今日凌晨1時許，出現號誌異常，經查為號誌用電纜線遭人破壞。台鐵出面說明，漢本至武塔間出現號誌異常警示，號誌單位接獲訊息後，立即派員前往現場查修，發現電纜線遭有心人士惡意剪斷，但未遭竊。台鐵隨即通報鐵路警察、勤務指揮中心及國土安全辦公室，並於清晨6時25分修復完成，影響少數列車通行。目前由鐵路警察局成立專案小組積極偵辦。

事實上，今年1月正值春節返鄉期間，台鐵苗栗縣銅鑼路段就曾發生電纜線遭不法人士惡意盜剪事件，合計兩次竊取的設備電纜線共90公尺長，造成當時部分區段號誌異常，並導致當天南北部分列車大幅誤點。

