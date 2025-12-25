中部中心/李文華 彰化報導

台鐵一列自強號，24日晚間因為集電弓故障，拉斷了電車線，造成台中到彰化間雙線不通，經過台鐵搶修後，直到25日早上七點，才恢復雙線正常行車，影響高達8千5百多人。故障正逢平安夜，讓大批度假或者返鄉旅客，被迫拉著大小行李，徒步走在鐵軌上脫困！

這位爸爸拖著嬰兒車，走在鐵軌上，跟在後方的，陸陸續續有老有小，台鐵火車的乘客們，拖著大小行李，走得很吃力！先是一度困在列車上，好不容易脫困，又要步行甚至用跑的，去趕接駁車！

台鐵火車平安夜故障事故。(圖/李文華攝)

一列由花蓮開往雲林斗南，177次自強號，24日晚間八點多，行經大肚溪南號誌站與彰化站之間，因為列車集電弓發生故障，拉扯上方電車線，造成電車線斷落！列車一度停在彰化民生地下道上方動彈不得，南北雙線一度全面中斷。

台鐵火車平安夜故障事故。(圖/李文華攝)斷落的電車線，在24日晚間11點14分完成修復，西正線恢復單線雙向通車，直到25日早上7點多，恢復雙向通車，這起故障事件中，賺到的，是等在站外的小黃司!台鐵公司表示，事故影響56列、一共遲延4535分，影響8580人，造成旅客不便，深表歉意，旅客也可依規定退票。









原文出處：台鐵電車線掉落交通一度中斷 今早7點恢復雙線通車

