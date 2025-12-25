台鐵電車線掉落「成功–彰化」交通一度中斷 今早7點恢復雙線通車

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台鐵彰化車站昨天(24日)晚間因電線掉落，一度讓成功(山線)=彰化、追分(海線)=彰化間暫時雙線不通，經過搶修，在昨晚11時14分搶通西正線恢復單線雙向通車，今天(25日)上午7點恢復雙向通車。

台鐵彰化站站長沈炳岳表示，昨天晚間已啟動遊覽車接駁服務，北上接駁到新烏日站，南下接駁到員林站，昨天深夜先搶通西正線，再把故障車拖回來，由於今天是行憲紀念日的放假日，昨天是放假前一晚，旅客也比平常日來得多。

台鐵東正線在昨天夜間斷電封鎖期間續行搶修，今天一早7點恢復雙線通車，也讓南來北往旅客可以在國定假日順利通行。台鐵公司表示，這起故障事故影響56列、共遲延4535分，影響8580人，造成旅客不便深表歉意。

