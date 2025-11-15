台鐵頻傳暴力攻擊！產工要求增聘保全護員工

台鐵產業工會指出，本周在台中新烏日站、新北瑞芳站接連發生2起站員與民眾衝突事件，過程中不僅有民眾跳下軌道，嚴重影響運輸安全，站員也在衝突中遭到民眾辱罵、推踹等肢體攻擊。

台鐵產業工會指出，本周在台中新烏日站、新北瑞芳站接連發生2起站員與民眾衝突事件。（示意圖/資料照）

台鐵產工表示，台鐵公司董事長鄭光遠才在2周前立法院質詢中回應，表示目前全台鐵僅有台北、高雄車站設有保全。對於產工不斷訴求依照站等設置保全、增設列車保全，只有回應「定期滾動式檢討車站人力檢視聯防巡檢狀況」，並將全部的安全責任繼續交給一線員工及鐵路警察負責。

台鐵產工認為，台鐵繼續從員工身上找答案的方式，只是不斷加重員工責任、讓運務人員繼續孤立無援。種種措施更像是在告訴運務員工沒有盡責，例如要求站長加強站區治安管理及列車巡察頻率、張貼圖文宣導、辦理列車長防身棍訓練，這些做法都是老調重彈。

台鐵產工提到,鄭光遠甚至連列車上是否增設保全,都以考量列車保全與列車長功能性部分重疊不增聘。產工質疑,鄭光遠過去任職的高鐵公司,每一台列車上均有配置保全,怎麼到了台鐵反而在安全「降等」。

台鐵瑞芳站值班站長遭情緒失控旅客猛踹又勒脖。（圖/中國時報）

台鐵產工質疑,為何遭到職場暴力的員工不僅無法獲得任何奧援,結果卻是要增加更多工作。還是要等到像日前香港遊客於台北車站性侵事件,引起國內外輿論壓力,公司認為足夠嚴重才要動起來。

台鐵產工強調,面對長年來的旅運暴力事件,台鐵都是用定期滾動式檢討方式,然而滾了數年都是同一套。站員、車長持續活在職場暴力陰影之下,制定安全政策的長官不會服務旅客,沒有受到職場暴力威脅的風險,當然可以非常輕鬆的考量公司成本下繼續「滾動式檢討」,並不斷要求在第一線承受職場暴力風險的員工不斷加重工作來應付社會外界要求的安全政策,有失公允。

昨天深夜台鐵1列區間車抵達終點站瑞芳站時，有旅客拒絕下車。（圖／翻攝畫面）

台鐵產工也要求交通部長陳世凱表態,台鐵公司日前支援光復救災、配合政府政策加開數班列車,員工沒有功勞也有苦勞,更不值得暴露在職場暴力下工作。既然部長在立法院質詢中表示「預算不是問題」,暴力事件嚴重影響公司營運,請陳世凱部長以主管機關、唯一股東身分,直接要求台鐵公司增聘列車及車站保全。

