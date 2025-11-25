台鐵首合作噶瑪蘭威士忌 台中驛紀念酒限量開賣

慶祝台中車站建站120周年，台鐵特別推出噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」。（蔡明亘攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台中驛紀念酒酒品選用噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，曾榮獲2015世界最佳單一麥芽威士忌。（蔡明亘攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台鐵公司慶祝台中車站建站120周年，今年特別推出噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」，為台鐵首度與噶瑪蘭合作，採用榮獲2015世界最佳單一麥芽威士忌，將於11月27日於台鐵夢工場指定門市開賣，全台限量300支，錯過就搶不到。

台鐵推廣具歷史特色的「經典車站」，包含高雄、台南、嘉義、台中、新竹、台北、基隆站，過去已推出高雄站與台南站紀念酒，皆與台酒合作，分別使用紅酒與燒酎，價格皆3000元以下，數量約1000至1200支，兩支酒都是一開賣就秒殺，人氣超夯。

廣告 廣告

台鐵公司表示，臺中驛紀念酒酒品選用噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，此款酒曾榮獲2015年世界威士忌競賽（World Whiskies Awards,WWA）「世界最佳單一麥芽威士忌」（2015 World's Best Single Malt）的國際大獎殊榮。

台鐵公司說明，這支酒運用噶瑪蘭酒廠獨特的STR燒烤桶技術，以人工精準調控烘烤溫度和時間，使桶內香韻變得細膩繽紛，熟成後的Vinho口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富，酒精濃度介於50至59.9％，香氣四溢，以深秋金黃酒液詮釋台鐵經典車站的歲月韻味，讓人「驛」猶未盡。

該酒品風味綻放香瓜果香與焦糖香甜，結合葡萄酒特質之豐富融合體，呈現細緻且平衡之嗅感、完美呈現水果與橡木絕妙風味，口感甘甜，杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞，尾韻潔淨，整體風味醇厚濃郁、豐富口感令人回味無窮。

台鐵公司介紹，威士忌禮盒特別採用精緻木盒包裝，盒身以燙金「臺中驛」方式呈現，相當具備收藏價值，這不只是一瓶威士忌，更是一段跨越時間與空間的旅程，一次讓味覺與記憶連結的體驗，每一口地細細品嚐，感受那記憶中溫暖陽光灑落在車站上、列車緩緩駛過的場景，以及旅途上每個細微而溫暖的瞬間，更讓每位收藏者都能在香氣與口感中，找回屬於自己的專屬旅程回憶。

台鐵公司說，噶瑪蘭威士忌是許多日韓觀光客來台必買酒款，今年首度與噶瑪蘭威士忌合作，由於採用「原桶酒」，在選桶時，盼以限定獨家珍藏概念，以少量方式推出，也讓大家認識這次合作，盼未來能有下次合作機會。

台鐵公司提醒，台中驛紀念酒全台限量300支，每組售價5500元，每人每次限購2組，台鐵夢工場臺北旗艦店有60組、台鐵夢工場花蓮店50組、台鐵夢工場台東店10組、台鐵便當販賣店-台北2號店60組、台鐵便當販賣店-台中店60組、台鐵便當販賣店-高雄販賣台60組。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

黃于庭明星臉 王彩樺不擔心女兒戀愛

柯佳嬿談閃兵 坤達「正在反省」

NBA》勇士4大咖傷病休戰 熱火趁虛破敵