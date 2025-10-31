台鐵首聯名松菸! "尋味便當"仿舊菸廠食堂菜單

生活中心／綜合報導

非洲豬瘟持續影響台灣，但台鐵強調，熱賣的排骨便當供貨一切穩定，而每年都會推的聯名款，今年首度跟松山文創園區合作，以舊時工廠的和風味雙主菜當主角，不過不賣豬，改成雞跟魚組合，台鐵說，這是半年前就開始規劃。

有別以往，10點一到，準時開賣，因為烹煮比較耗時，聯名便當11點才送到，台鐵第一次跟松山文創園區合作，響應原創基地節，結合文史故事，要用便當，呈現出菸廠以前的食堂時光。台鐵七堵車站營養師郭安琦：「這個味噌雞是呈現菸廠當時員工食堂的特色，然後鯖魚的話，就是因為勞工(工作)很累，所以比較鹹的東西，會幫助他們補充電解質。」

雙主菜承襲舊菸廠食堂和風味 台鐵首度攜手松菸推新款聯名便當

台鐵x松菸推聯名便當，重現舊時食堂風味（圖／民視新聞）





17天的時間，限時、限店、限量販售，這款尋味便當是七堵車站設計，雙主菜味噌雞排加上佃煮鯖魚，承襲舊菸廠食堂的和風味，蕃薯仔飯搭配蓮藕、菜脯蛋、跟美白菇、花椰菜，重現舊時工廠的樸實味，便當主題沿之有物，「沿」代表依循鐵道路徑回望歷史，「物」則是指沿線的產業遺產跟人文故事，台鐵每次的聯名便當，都吸引饕客慕名而來。排隊民眾：「目前先買兩個，剛好想要吃魚的(便當)，平常比較少吃肉，就覺得它這個的便當配菜，我喜歡。」記者林莉：「有雞、有魚、連豬肉都不用擔心吃不到，被火車耽誤的便當店，台鐵強調，這回非洲豬瘟，供貨一切穩定。」





雙主菜承襲舊菸廠食堂和風味 台鐵首度攜手松菸推新款聯名便當

台鐵排骨便當不受豬瘟影響，供貨穩定（圖／民視新聞）





排骨經典便當因為是用冷凍帶骨里肌豬排，銷售暫時不受非洲豬瘟風暴影響，儘管不少供應鏈都很緊繃，不過台鐵說配合廠商還沒說有狀況。台鐵附業營運處科長彭綉珠：「目前廠商告訴我們，他們的庫存量都是足夠的，而且也會依合約的規定來執行，所以我們台鐵便當的排骨，是不會受到影響，供應商既然敢供給我們台鐵便當，他們就知道我們台鐵的需求量。」目前排骨經典便當每天開賣前，排隊人潮還是很多，台鐵便當身為最強金雞母，年銷900多萬個，這回再推聯名款，半年前就開始規劃，銷售狀況依舊有信心，推估今年的便當業績，有望再創好成績。





