台鐵駕駛嗆賴清德這7字遭檢舉！他再嗆：我就中國人

生活中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗日前以「台灣有事」論強力挺台，引來中國政府不滿，宣布禁止日本水產品進口，台灣總統賴清德則以行動力挺日本盟友，在社群曬出大啖壽司、味噌湯的畫面。不料，此舉卻引來1名台鐵列車駕駛不滿，在Threads上發文批評賴清德是「日本狗」、「吃核食壽司」，被網友批評後更嗆「歡迎檢舉」，並稱賴清德是「希特勒」，如今台鐵也做出回應，強調「將依相關規定辦理」；而在稍早，這名駕駛也再度發文，直喊「我不會退縮」。





1名台鐵列車駕駛在Threads上痛罵賴清德。（圖／翻攝自 Threads）





日前1名韓姓台鐵列車駕駛員在Threads上發文，標註「萊爾校長」，開嗆「你們日本狗，吃核食壽司。我們中國人，吃中華美食」，文章曝光後，立刻掀起巨大爭議，但該名駕駛卻不改態度，反嗆「歡迎檢舉！，甚至多次表明「我就是中國人」，甚至看到網友真的去檢舉後，開酸「加油唷！讓台灣政府行政系統，為了你們這群偏激塔綠班忙了一大圈，然後當事人陪著走流程，最後不痛不癢。你們真的好棒！成功消耗了賴特勒獨裁政權的行政資源」，態度相當囂張。

韓姓台鐵列車駕駛開嗆賴清德「日本狗」、「吃核食壽司」。（圖／翻攝自 Threads）





事件越演越烈，台鐵官方也做出回應，表示「此案已經意見信箱流程分配各相關單位了解調查，後續將會依程序在7個工作日內進行回覆。同時，台鐵公司秉持行政中立之立場，絕對恪遵行政中立法規，不介入任何形式之政治活動，並要求全體員工於執行職務時維持專業中立，確保大眾運輸服務品質與公共利益，若有違反行政中立之情事，將依相關規定辦理」。

台鐵做出回應，強調「若有違反行政中立之情事，將依相關規定辦理」。（圖／翻攝自 Threads）

而在今（26）日稍早，這名自稱「中國人」的韓姓駕駛員再度發文，表示「我會站著承受，而不是躲著沉默！」，透露自己被推進了輿論的聚光燈，「這不是第一次，也不會是最後一次，利用業餘時間投入公共事務、對抗不法，本來就要做好承擔的準備。如果有人必須在黎明前扛下壓力，我願意站在前面」，指出在事件曝光後，不少久未聯繫、甚至立場不同的朋友主動來關心，也有立場相反的人用激烈方式表達意見，「但我始終相信，意見不同，不代表真心惡意。他們也真心認為，自己是在為台灣做對的事」，並在文末強調「我不會退縮，會持續把該做的事情做好」。

韓姓駕駛員再度發文，引發批評。（圖／翻攝自 Threads）





眼看駕駛依舊不道歉，該篇貼文底下再度湧入不少網友砲轟「台灣的公務員？你自認為是中國人，你憑什麼領我們台灣的薪水啊？我覺得你很可笑耶！這麼有本事，你就回你的中國開火車，我們台灣不適合你這種人！快走不送！」、「阿你不是自稱公務員？公務員領國家薪水就他Ｘ的閉嘴保持中立，不然就他Ｘ的辭掉再來Ｘ北」、「您可以選擇當中國人。但您領的是中華民國台灣納稅人的薪水，就必須對台灣有忠誠度」、「請滾回去中國」。

韓姓駕駛多次強調「我是中國人」。（圖／翻攝自 Threads）





