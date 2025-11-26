台鐵駕駛才轟總統日本狗！秒被抓包吃生魚片、買日成藥

生活中心／綜合報導



近日1名韓姓台鐵駕駛在Threads發文，痛批總統賴清德挺日吃壽司的行為是「日本狗」、「吃核食」，引發網友批評，沒想到在大批網友向台鐵檢舉後，他更是二度發文，再喊「我是中國人」，讓不少台灣網友氣炸。不料，現在就有網友挖出他過去喊沒錢，PO出自己吃「日料生魚片」、「日本成藥」的畫面，開酸「所以你也是日本狗？」。





台鐵駕駛才轟賴清德吃核食！秒被抓包「吃生魚片、買日成藥」遭酸：你也日本狗？

韓姓台鐵列車駕駛開嗆賴清德「日本狗」、「吃核食壽司」。（圖／翻攝自 Threads）

廣告 廣告





回顧事件，這名韓姓台鐵駕駛發文，標註「萊爾校長」，開嗆「你們日本狗，吃核食壽司。我們中國人，吃中華美食」，瞬間引發眾多網友不滿，向台鐵投訴，台鐵則回應「若有違反行政中立之情事，將依相關規定辦理」。不料，這位駕駛卻二度發文，內文完全沒道歉，反而高喊「這不是第一次，也不會是最後一次」、「我不會退縮」等語，甚至回嗆網友「再公開說一次：我是中國人」。

台鐵駕駛才轟賴清德吃核食！秒被抓包「吃生魚片、買日成藥」遭酸：你也日本狗？

駕駛回嗆網友「再公開說一次：我是中國人」。（圖／翻攝自 Threads）





由於這位駕駛態度相當強硬，就有網友開始起底他過往貼文，發現他曾在2024年時，曬出一盤「生魚片」，一旁還有芥末、小黃瓜做點綴，甚至還有一碗疑似為味噌湯的湯品，感嘆「又到月底了，沒錢吃飯…晚餐就簡單切一盤西瓜來吃吧」；除了吃生魚片外，這名駕駛也被抓到曾因感冒，買了來自「日本的成藥」。

台鐵駕駛才轟賴清德吃核食！秒被抓包「吃生魚片、買日成藥」遭酸：你也日本狗？

這位駕駛被抓到曾吃日本生魚片。（圖／翻攝自 Threads）









台鐵駕駛才轟賴清德吃核食！秒被抓包「吃生魚片、買日成藥」遭酸：你也日本狗？

除了生魚片外，還被抓到購買日本品牌成藥。（圖／翻攝自 Threads）





眼看駕駛強調自己身為中國人，吃的是中華美食，批評賴清德吃壽司的行為是「日本狗」、「吃核食」，但自己卻被抓包曾大啖生魚片、吃日本成藥，讓網友傻眼，開酸「話說你也曾經PO你吃日料生魚片，所以你也是日本狗？先罵人，還講的自己多委屈！」，但他則再度回「如果你要搞去脈絡化，只會讓大家看見你有多好笑」，並稱自己出身於深綠家庭，只是幸運、早一些看清事實而已，並寫下「祝福台灣的每一個人」。

台鐵駕駛才轟賴清德吃核食！秒被抓包「吃生魚片、買日成藥」遭酸：你也日本狗？

該名駕駛遭酸「你吃日料生魚片，所以你也是日本狗？」。（圖／翻攝自 Threads）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台鐵駕駛才轟賴清德吃核食！秒被抓包「吃生魚片、買日成藥」遭酸：你也日本狗？

更多民視新聞報導

台鐵駕駛嗆賴清德這7字遭檢舉！他再嗆：我就中國人

陳百祥喊「台灣會被統一」！嗆高市早苗：把日本滅掉

小粉紅裝台人嗆高市早苗下台！網抓1漏洞酸：敬業一點

