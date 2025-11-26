台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證」！這8字恐藏滲透隱憂

生活中心／綜合報導



近日1名韓姓台鐵駕駛在Threads發文，痛批總統賴清德挺日吃壽司的行為是「日本狗」、「吃核食」，引發網友批評，事後他更是二度發文，喊「我是中國人」。事件越演越烈，就有網友挖出他過往曬出自己簽台鐵內部「未在中國設有戶籍、領中國護照、身分證、定居證、居住證」的切結書，雖看似正常，但他卻寫下「這8字」，瞬間讓網友們警鈴大作，深怕台鐵遭到中共滲透，喊話陸委會「是不是該調查一下」。





台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證切結書」這8字恐藏滲透隱憂！網驚：陸委會該查了吧

韓姓台鐵列車駕駛開嗆賴清德「日本狗」、「吃核食壽司」。（圖／翻攝自 Threads）

回顧事件，這名韓姓台鐵駕駛發文，標註「萊爾校長」，開嗆「你們日本狗，吃核食壽司。我們中國人，吃中華美食」，瞬間引發眾多網友不滿，向台鐵投訴，台鐵則回應「若有違反行政中立之情事，將依相關規定辦理」。不料，這位駕駛卻二度發文，內文完全沒道歉，反而高喊「這不是第一次，也不會是最後一次」、「我不會退縮」等語，甚至回嗆網友「再公開說一次：我是中國人」。





台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證切結書」這8字恐藏滲透隱憂！網驚：陸委會該查了吧

駕駛回嗆網友「再公開說一次：我是中國人」。（圖／翻攝自 Threads）





事件逐漸延燒，就有網友開始起底韓姓駕駛過往貼文，發現他曾在今年3月曬出自己簽署台鐵內部的「擬任人員未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、 身分證、定居證或居住證具結書」，切結書中明確寫道「本人具結確無台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1所定情事，並未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證，如有不實，願負法律責任」，服務機關（構）為國營台灣鐵路股份有限公司花蓮機務段，擬任職務為司機員，其餘像是具結人、身分證字號、職務所列官等職責因個資關係並未公開。

台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證切結書」這8字恐藏滲透隱憂！網驚：陸委會該查了吧

韓姓駕駛曬出曾在台鐵簽署，有關在中國設有戶籍的切結書。（圖／翻攝自 Threads）





韓姓駕駛曬出這證明自己並未在中國設有戶籍、領中國護照、身分證、定居證、居住證的切結書，看似相當正常，但他卻在貼文中寫下「我是台鐵乖寶寶，不給單位主管添麻煩。簽是這樣簽，實際上...呵呵，懂的都懂。BJ4（意指：不解釋）」，甚至做圖喊「我是台灣人，我反綠，共蟾檔退散」，並附上青蛙的emoji，嘲諷意味濃厚。

台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證切結書」這8字恐藏滲透隱憂！網驚：陸委會該查了吧

駕駛表示「簽是這樣簽，實際上...呵呵，懂的都懂。BJ4（意指：不解釋）」，瞬間讓網友們警鈴大作。（圖／翻攝自 Threads）





網友們在看到駕駛稱「簽是這樣簽，實際上…」一席話後，瞬間警鈴大作，急喊「合理懷疑他的事實上？是不是該調查一下，陸委會」、「先卡一個，這個應該可以查了吧」、「去內政部檢舉」、「幫高調」；值得一提的是，在韓姓駕駛3月發文時，就已經有網友檢舉，但他卻絲毫不在意，回嗆「感謝您協助台灣賴清德獨裁政權監督人民。如果能因此增加相關單位的工作量、增加相關人員對賴清德獨裁政權的仇恨值，實乃我榮幸之至」。

台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證切結書」這8字恐藏滲透隱憂！網驚：陸委會該查了吧

在韓姓駕駛3月發文時，就已經有網友檢舉，但他卻絲毫不在意。（圖／翻攝自 Threads）





