台鐵駕駛「自稱中國人」開嗆賴清德！被挖穿「雜質衣」稱：送最後一程

一名台鐵列車駕駛近日在 Threads 上以激烈字眼攻擊網友與總統賴清德，不僅稱對方是「日本狗、吃核食壽司」，更自稱是「中國人」。遭質疑失當後，他反而回嗆「歡迎檢舉」，甚至以「希特勒」影射賴清德，引發大批網友不滿。相關貼文遭大量通報後，台鐵已啟動調查，強調員工在職務上必須維持行政中立，如有違規將依法處置。更有人翻出他過往身穿「雜質」 T 恤。

這名韓姓駕駛長期在 Threads 發表政治評論，近日因中日局勢緊繃，賴清德公開吃壽司聲援日本，他便在貼文中標註「萊爾校長」，以侮辱性語句表示：「你們日本狗，吃核食壽司。我們中國人，吃中華美食」引發網路炸鍋。風波延燒後，他並未收斂，反嗆留言者「歡迎檢舉」，甚至多次表明「我就是中國人」，還聲稱網友若大量檢舉，就能讓「賴特勒政權」忙得不可開交。今（26日），他再度發文表示自己「會站著承受，而不是躲著沉默」，指輿論壓力已將他推上風口浪尖。

韓姓台鐵列車駕駛開嗆賴清德「日本狗」、「吃核食壽司」。（圖／翻攝自 Threads）





由於駕駛持續拒絕道歉，貼文底下再度湧入大批網友留言痛批：「你自認中國人，那為什麼領台灣薪水？」「不喜歡台灣就回去中國開火車！」更有人翻出他過往身穿「雜質」 T 恤，到訪因「大罷免失敗就關門」而引發話題的花蓮咖啡店，當時還發文表示：「罷免失敗就離開花蓮!!??雜質報到！來送老闆最後一程（？）祝老闆鵬程萬里、名利雙收、標案接不完」。

台鐵表示此案已依意見信箱流程分派至相關單位調查。（圖／翻攝自 Threads）









面對網路的高度關注，台鐵稍早也在 Threads 上回應網友，表示此案已依意見信箱流程分派至相關單位調查，並會在 7個工作日內正式答覆。台鐵強調，公司遵守行政中立立場，不涉入任何形式的政治活動，所有員工在執行公務時都必須保持專業中立，維護公共利益與運輸服務品質；若查出違反行政中立的情況，將依照規定處理。





韓姓台鐵列車駕駛過往身穿「雜質」 T 恤，到訪因「大罷免失敗就關門」而引發話題的花蓮咖啡店。（圖／翻攝自 Threads）













