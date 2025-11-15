台鐵驚傳暴力事件！男子攻擊站務員喊「我要殺了你」 警移送法辦

即時中心／高睿鴻報導

台鐵列車今（15）天凌晨驚傳暴力事件，據悉，警方於午夜12點後獲報，當時1280次區間車明明已停靠瑞芳終點站，但卻有一名20多歲男性，遲遲待在第10車廂不願下車。列車長勸離多時無果後，站方及警方隨即派人拉男子下車；豈料，對方忽然情緒失控，被帶下車後就坐地上打滾、咆嘯、還試圖踢站務人員、甚至起身攻擊他人頭部、警部，還不斷大喊說「我要殺了你」。結果，副站長、站務員等人皆因此受傷掛彩。

鐵路警察局瑞芳派出所所長姜義政說明，警方於凌晨12點後接獲台鐵通報，得知1280次區間車停靠瑞芳終點站時，第10車廂內有男性旅客不願配合下車。列車長認該名男子違反《鐵路法》、滯留車廂不願離去，遂通報本分局瑞芳所處置；瑞芳所獲報後，即自福隆站駐地派員趕赴現場，並同步通報友軍瑞芳分局瑞芳派出所先行協助。

姜義政續指，警方到場時，該名男子已先由列車長及站務人員合力帶下車；因男子情緒不穩，經救護人員現場評估後送往基隆長庚醫院。另，全案調查後，將依違反鐵路法第71條第1項第3款、以及刑法傷害罪，分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處偵辦。

鐵路警察局瑞芳派出所所長姜義政。（圖／瑞芳派出所提供）

據悉，由於該男子當時情緒激動、攻擊行為不斷持續，不僅需要數人合力壓制；想不到，他仍不依不撓、繼續大吼「我要殺了你」。過程當中，副站長、站務員等人，臉、身體等多處部位還都因此受傷。不過，雖然現場一團混亂，但最後多人仍一起聯手壓制該男、並趕緊通報警方到場，將男子強制送醫。

