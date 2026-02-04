台鐵驚爆工安事故 調車工被2列車「夾擊」險喪命

台鐵七堵機務段今（4）日下午驚傳工安事故，一名調車工在作業時，沒注意後方有列車接近被撞，差點被2輛車廂夾擊，所幸人員僅受輕傷，目前已返家休養。

當時監視器畫面拍下，調車人員正在機務段蹲下進行作業時，沒注意到後方列車正在移動、朝他逼近，等到驚覺異狀起身時，已經來不及被撞上，整個人夾在列車車廂中間，畫面怵目驚心。

對此，台鐵表示事故原因仍在調查中，完成後將就人員疏失部分進行嚴懲，以避免類似事件再次發生。

基隆／綜合報導 責任編輯／網路中心

