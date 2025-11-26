台鐵驚魂！旅客行動電源自燃 座位起火濃煙瀰漫

鐵路警察局臺中分局豐原派出所所長高爕聘說，經查這名旅客背包內的行動電源，並沒有開啟使用。（圖：鐵路警察局臺中分局提供）

今（26）日清晨6時多，臺鐵一班停靠栗林站的2122次區間車，傳出旅客行動電源自燃意外，所幸及時使用滅火器撲滅火勢，無人受傷。鐵路警察局臺中分局已介入調查並調閱監視器，提醒民眾搭車務必將行動電源置於可視範圍，留意異常狀況，共同守護乘車安全。

鐵路警察局臺中分局豐原派出所今日清晨6點52分接獲列車長通報，臺鐵2122次區間車第5車廂內停靠栗林站時，發生旅客放置背包內的行動電源自燃，立即派員趕赴現場處理。

臺中分局豐原派出所所長高爕聘說，經查一名旅客背包內的行動電源，並沒有開啟使用，2122次區間車停靠栗林站時，行動電源突不明原因自燃，經現場旅客發現後立即使用滅火器撲滅，現場無人受傷，警方到場蒐證，車廂座椅及地板輕微損傷，臺中分局將調閱車廂監視器釐清過程。

鐵路警察局呼籲，民眾搭乘火車需將個人行動電源隨身攜帶保管，並在視線可及範圍，如果發現冒煙、異味或過熱情形，應立即停止使用並通知列車人員，共同維護列車運輸安全。