台鐵列車驚傳行動電源自燃！今日上午近7點，一輛從彰化開往后里的區間車行經台中栗林站時，車廂內突然冒出濃煙，原來是一名乘客的背包起火，所幸在熱心民眾與站務員合力下火勢很快被撲滅，車上乘客驚魂未定，所幸無人傷亡。台鐵表示，起火原因疑似是未啟動的行動電源，提醒民眾務必注意攜帶行動電源的安全，在大眾運輸工具上更需謹慎！

台鐵驚魂！行動電源竟「自燃冒火」 乘客背包急拖月台 座椅遭燒毀。(圖／民眾提供)

台鐵列車今日發生行動電源自燃事件，引起車廂內一陣騷動。11月26日上午近7點，一輛從彰化開往后里的2122次區間車，行經台中栗林站時，第五節車廂內一名乘客的背包突然起火，所幸在熱心民眾與站務員迅速協助下，火勢很快被撲滅。雖然無人受傷，但車廂座椅及地板受到輕微損傷，該列車因蒐證需要延誤了22分鐘，車上乘客則安排轉乘2124次列車繼續行程。

台鐵車廂行動電源自燃 乘客背包突起火。(圖／民眾提供)

當事件發生時，車廂內煙霧瀰漫，乘客們看見有人的行李起火，立即呼叫站務員協助。車內的絨布座椅和地面上都出現火光痕跡，乘客們紛紛逃離車廂，同時有人將起火的背包移至月台上，由站務員和熱心民眾用滅火器將火撲滅。

台鐵清潔人員表示，起火處燒完後留下一條黑黑的痕跡。火勢撲滅後，起火的背包被拖到一旁放置。這起事件雖然沒有造成人員傷亡，但該班次列車因需要蒐證，被移動至豐原站，導致行程延誤了22分鐘。

台鐵乘客包包突起火 列車延誤22分鐘。(圖／民眾提供)

鐵警台中分駐所副所長張富淦表示，警方到場蒐證後確認該車廂座椅及地板有輕微損傷，分局將調閱車廂內監視器以釐清案情。據鐵路警方初步調查，當時行動電源放在背包內且並未啟動使用，詳細起火原因仍有待進一步釐清。

這次事件再次提醒民眾，攜帶行動電源時需特別注意安全，即使未使用的行動電源也可能因各種原因自燃，在公共交通工具上更需謹慎處理個人電子產品，以確保大家的安全。

