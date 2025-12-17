台鐵驚魂4分鐘! 男偷避震器插鐵軌 險害出軌翻車

中部中心 ／ 許家程 林子翔 黃信儒 台中報導

真的是有驚無險！台中市一名洪姓男子，今年五月間，跑到清水區海濱路平交道旁，一間修車廠偷走4支避震器，接著又跑到平交道，把避震器插在鐵軌上，好險當時民眾發現，立刻上前移除，因為四分鐘過後，一輛普悠瑪自強號高速通過，差點釀成重大事故。





台中男子偷避震器插鐵軌 險害普悠瑪出軌翻車判刑兩年

男子五月份到台中清水海濱路平交道放置避震器 所幸被民眾發現移除後報警 險些釀成重大意外。（圖／民視新聞）





平交道柵欄遮斷器下放，列車準備高速通過，這裡是台中清水海濱路平交道，今年5月4日，一名洪姓男子，清晨5點多到修車廠竊取避震器，7點09分竟然把避震器插在軌道上，還好當時被人發現移除，4分鐘過後7點13分，一列普悠瑪自強號列車通過，若是撞上避震器，恐怕造成出軌翻車，嚴重傷亡

男子先到一旁修車廠竊取四支避震器後 又拿鐵軌放置 好險被路人發現當場移除。（圖／翻攝畫面）





鐵路警察獲報啟動偵辦，調閱監視器確認犯案情況，當月7日持拘票前往逮人，依照公共危險罪和竊盜罪移送。事後男子坦承犯行，經過精神鑑定符合減刑，但院方審酌，男子有多項科紀錄，而且無視乘客生命安危，再犯風險性高，竊盜罪判拘役40天，妨害火車行駛安全罪判2年，得接受監護1年，全案可上訴。





原文出處：台中男子偷避震器插鐵軌 險害普悠瑪出軌翻車判刑兩年

