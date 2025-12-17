台鐵驚魂4分鐘！男避震器插鐵軌險釀禍 法院判決出爐

台中清水區台鐵縱貫線平交道今年5月驚傳火車出軌危機，一名男子將竊得的4支汽車避震器插入鐵軌，所幸民眾即時發現並移除異物，成功避免重大事故。台中地院審結，考量男子患有思覺失調症，犯案時辨識能力顯著降低，依竊盜罪判拘役40日得易科罰金，另依妨害火車行駛安全罪判刑2年，並於刑前施以監護1年。

一名男子將竊得的4支汽車避震器插入鐵軌，所幸被民眾發現，才沒釀大禍。 （示意圖／翻攝自pixabay）

該起案件發生於2025年5月4日清晨5時許，男子騎腳踏車前往台中一間修車廠外，竊取放置在外的4支汽車用避震器後離開。得手後約2小時，男子在當日上午7時9分許來到清水區海濱路平交道，接著他竟然把避震器插入山側及海側鐵軌處，隨即離開現場，更驚險的是，台鐵第278次普悠瑪自強號列車預定於同日上午7時13分通過該平交道，與男子放置障礙物的時間才相差4分鐘，幸好路過民眾及時發現鐵軌上的4支避震器並立即拔除，才讓通過該平交道的普悠瑪號避免發生重大出軌、翻覆事故，鐵路警察獲報後循線將男子逮捕到案。

法官審理時，男子坦承犯行，認定其所為已觸犯竊盜罪及妨害火車行駛安全罪，兩罪獨立應分論併罰。經醫院精神鑑定，男子患有思覺失調症，犯案時辨識行為違法能力顯著降低，法官依法減輕其刑。辯護人雖請求依刑法第59條「情堪憫恕」再減刑，但法官認為男子前科紀錄多，且無視火車上乘客生命安危，犯行對公共交通安全造成極大風險，若非路過民眾及時發現，後果不堪設想，難認情節輕微，因此不予採納。

台中地院最終兼衡男子受妄想、幻覺等病症困擾，依竊盜罪判拘役40日得易科罰金，另依妨害火車行駛安全罪判有期徒刑2年。法官認定男子再犯危害公共安全風險高，裁定於刑之執行前，送入相當處所或以適當方式施以監護1年，以利治療與社會防衛，全案可上訴。

