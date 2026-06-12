台鐵高雄站18歲女落軌 躲軌道避難層遭普悠瑪撞擊幸運獲救

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臺鐵高雄車站一女子落軌受傷自行爬出。（記者陸瓊娟翻攝）

（另開新視窗）

記者陸瓊娟／高雄報導

臺鐵高雄車站12日17時20分許，一名18歲蔡姓女子在1 A月臺適逢普悠瑪列車進站時，突從月台墜落，普悠瑪司機煞車不及而撞及，所幸該名女子因身材瘦小，幸運地在軌道間避難層逃死劫，蔡女從第2、3節車廂處自行爬出時被民眾合力救起。由119送往高雄醫學院救護，相關落軌原因後續將調閱監視器影像釐清。

鐵路警察局高雄分局表示，12日17時20分許接獲臺鐵高雄車站有一女性民眾從1 A月臺跳下，適逢普悠瑪列車進站司機煞車不及而撞及，該分局及偵查隊警力趕往救護並通報119，該民女子自行從列車間爬出，相關落軌原因後續將調閱監視器影像釐清。高雄分局呼籲旅客切不可侵入軌道，危害自身安全及影響列車運行安全。