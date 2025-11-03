台鐵高雄車站停車場 深夜難進出

高雄車站停車場遭抱怨於深夜時段，只能從車道斜坡進出，不僅不方便，也有安全疑慮。（任義宇攝）

高雄火車站日前全新啟用東、西側機車停車場，分別可提供680席與180席停車空間供旅客使用，同時開放附近居民月租停車，不過有民眾抱怨，車站大廳於深夜時段禁止通行，若要取車只能從停車場車道斜坡進出，不僅不方便，也有安全疑慮，民代建議台鐵適度開放該出入口供民眾通行，提升停車場整體使用效率與安全性。

目前台鐵高雄車站已啟用南側汽車停車場，以及東、西側機車停車場，並開放月租與深夜停放，不過民眾反映，各停車場都只能從車站大廳連通道前往取車，但台鐵會於深夜0時30分至4時30分管制大廳門禁，詢問停車場工作人員，竟得到「請走車道斜坡」的答案，不僅不方便，也擔心有安全疑慮。

高雄市議員張博洋3日實際走訪車站停車場，提到不僅是搭車旅客會使用車站停車場，附近居民、商圈旅客也都會利用，而東、西側停車場緊鄰鐵道二街、鐵道三街商家，卻要繞一大圈到車站大廳才能取車，動線迂迴不便，恐有礙車站周邊商圈發展。

張博洋建議，台鐵應重新檢討逃生專用出入口的開放管理方式，在不影響安全前提下，評估增設監視器管控系統，適度開放該出入口供民眾通行，也一併解決深夜時段只能走車道斜坡狀況，提升停車場整體使用效率與安全性。

對此台鐵回應，於車站大廳管制時段，為方便該時段民眾停車或取車，已要求停車場業者增加指引標示，協助引導民眾自斜坡道進出；至於停車場緊急逃生梯部分，考量台鐵行車安全及消防法規，暫不開放作為一般通行使用。