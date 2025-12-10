台鐵高雄車站月台門的「柱」就定位 站長：明年3月完工

高雄車站2B月台出現20多根柱子，明年三月將串接成台鐵第一道月台門。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站2B月台近期出現數十根「白色柱子」，引起乘客好奇目光，站長黃登瑞表示這是月台門計畫的基柱，預計明年3月啟用。

台鐵每年平均10餘件落軌，基於乘客安全，選在高雄車站試辦月台門計畫，今年1月裝設20公尺長的測試門，經數月測試後拆除，近期正式施設全段月台門，20多根柱子出現在月台，引起乘客好奇。

台鐵說明，全台第一處月台門計畫在高雄車站第2月台B側辦理，將設置全長3百公尺的纜繩式升降月台門，總經費約1.5億元，會視高雄車站辦理情況，選擇其他車站續辦。

新型纜繩式月台門搭配機械扭力、具耐衝擊性，一般人撞上會反彈，且因繩索特性不易攀爬翻越，也很難抬起鑽過；月台門設有控制盤，遇緊急逃生時可解除扭力，一隻手即可抬起繩索門。

高雄站長黃登瑞指出，近期出現的月台門柱共20餘座，因為台鐵列車車型多種，門柱距離是經過計算後才定位，柱子間距並不完全相同；接下來將搭設基柱間的電子感應裝置，最後裝設纜繩式升降門體，預計明年3月可完工啟用。

黃登瑞表示，月台門對台鐵是全新設施，高雄車站配合月台門設置，2B月台上的部分號誌、字牌已做調整，確保司機員與車長視野可及，未來月台上還可能出現一款「新標線」，也是為方便司機員辨識停車位置。

他透露，先前裝設的20公尺纜繩測試門，經實際測試與蒐集各方意見，正式版可能與測試版有點不同，主要是讓乘客不會有被關的感覺。

他強調，車站會針對月台門進行許多狀況演練與強化運作機制，希望提升整體乘車品質與安全性，但初期可能有一些須調整處，籲請乘客體諒。

高雄車站年初曾裝設月台門測試門，正式版月台門可能稍有調整。(記者王榮祥攝)

高雄車站列車站長正確認列車旁是否沒有乘客?(記者王榮祥攝)

