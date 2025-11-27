台鐵鬆口了！ 平溪等3車站 可望「鐵軌放天燈」

將心願寫在天燈上，藉由天燈飛往上空。（圖／東森新聞）





先前有YouTuber到十分老街鐵軌上放天燈，被依違反鐵路法，遭罰4萬元，不過現在台鐵鬆口了，讓平溪區公所提出方案，包含十分車站、平溪車站跟菁桐車站，送交台鐵公司審查，台鐵研議，讓民眾能夠在不影響通勤的情況下，開放在鐵道上放天燈。

用毛筆誠意滿滿寫下希望身體健康平安幸福，還有各種求學業、求愛情，將心願寫在天燈上，藉由天燈飛往上空，以此祈福許願，但鐵道放天燈違法，遊客根本搞不清楚。

民眾：「我們也是第一次來，所以對這個狀況，還不是很清楚，在鐵軌上（放天燈），是算違規嗎。」

不久前更有網紅，因此被檢舉挨罰。YouTuber菜苔苔與菜生生：「其實我們那時後沒有想太多，因為大家速度都很快人又很多，所以我們就趕快配合就上去了，警員就是說，站在鐵路的那一段，不管你是停留10秒停留5秒，都是不行的。」

今年8月份YouTuber才發了道歉影片，表示全家人去放天燈卻被檢舉，違反鐵路法，行人車輛不得侵入鐵路路線的規定，一家四口總共被罰了4萬元，不過現在台鐵公司表示，放天燈的區域可能鬆綁，將由平溪區公所框定施放範圍，送交台鐵審查後，再研議是否開放。而目前平溪區公所則規劃除了十分車站、平溪車站、菁桐車站，列為試辦範圍，並以周末為主，不過詳細細節都還在討論，不少民眾聽到有望修法的消息都很開心，直呼這樣才對味。

民眾：「這樣（沒辦法在鐵軌上放）看起來，跟在路邊的公園沒兩樣，這上面才有感覺，有些事就要，該有的感覺才能做對的事。」

附近攤商也很欣慰，覺得對觀光效益大加分。附近攤商業者vs.記者：「當然會有幫助，（開罰之後這個事件之後，生意大概掉了幾成），大概有兩三成應該有，樂觀其成遊客也很期待。」

言下之意還得要層層把關，才有可能讓鐵軌放天燈美照，不再是收到紅單，而是有滿滿的美好回憶，甚至成為國際熱門的觀光景點。

