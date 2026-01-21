台鐵龍井煤炭廠傳重大竊案 ３人狂偷電纜線、銅管遭羈押禁見

蔡男等三人竊盜集團潛入台鐵台中龍井煤炭廠及廢棄車輛暫存區，竊走四百八十四公斤電纜及銅管，警方循線逮捕，並查扣贓證物。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

四十七歲蔡姓男子等三人涉嫌組成竊盜集團，潛入台中市龍井區台鐵煤炭廠及廢棄車輛暫存區，竊走共四百八十四公斤電纜及銅管，警方獲報循線逮捕涉案三人並查扣贓證物送辦，遭檢方聲押禁見獲准。

鐵路警察局台中分局表示，警方近期接獲通報，位於台中市龍井區的國營台灣鐵路公司龍井煤炭廠，及廢棄車輛暫存區，遭人潛入行竊廢棄列車電纜線及銅管變賣，台鐵人員察覺異狀後報警，隨即報請台中地檢署檢察官徐慶衡指揮偵辦。

警方查扣蔡男偷竊電纜作案用的工具一批。（記者陳金龍翻攝）

警方立即組成專案小組，經辦案人員蒐證後，於六日發動拘提、搜索行動，循線將涉案的二名蔡姓及一名林姓嫌疑人查緝到案，並查扣台電公司遭竊剪的裸銅電線一百五十三點五公斤，及台鐵列車銅質氣閥管三百三十一點二公斤，總計銅質贓物達四百八十四點七公斤及犯罪工具一批。

警方查出，蔡男等三人組成的竊盜集團，為規避警方追緝，犯案時頻繁使用汽車、機車交替接應共犯及載運贓物。此外，更預先規劃路線，利用深夜閃避監視錄影系統，刻意挑選偏僻處所侵入行竊。

全案警詢後，依竊盜等罪嫌將蔡男等三人移送台中地檢署偵辦，案經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。