台鐵「加開41列次」 跨年夜徹夜疏運

迎接新的一年，各地預期湧現瘋跨年、元旦出遊人潮，台鐵規劃41班加班車，其中，北中南和宜蘭跨年散場列車就有25列次，加班車預計自凌晨0點至3點起陸續發車，北部散場列車最晚開至凌晨近5點，徹夜疏運散場旅客。

另外，交通部民航局宣布，因應民眾農曆春節返鄉及旅遊需求，加開第2波班機，澎湖、金門總計提供1萬2138個座位數，1月6日晚間6點起統一開放訂位。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

