台鐵「善化-新市」鋼軌斷裂、路線下沉 部分列車延誤

台鐵善化到新市段東線中正路平交道南端，今（13）日早上曾一度傳出斷軌，施工人員到場維修，並回填鐵軌枕木下的石塊。原來台鐵鋼軌疑因日夜溫差大而斷裂，導致路線下沉，幸好有司機及時發現並通報。

台鐵也一度封鎖台南善化到新市間東線，改以西線單線雙向行車，造成列車誤點，好在早上10點多恢復雙線行車，目前事故已處理完畢，列車可正常通行。

施工人員到場維修、回填鐵軌枕木下石頭。圖／台視新聞

台南／綜合報導 責任編輯／蔡尚晉

