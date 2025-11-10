台鐵「埔心至楊梅」平交道事故 15列次上班時段大誤點34分鐘

事故造成該區間一度以單線雙向運轉，8時01分排除狀況。 圖：翻攝網路

[Newtalk新聞] 今(10)日上午，台鐵埔心至楊梅間平交道發生意外事故。造成該區間一度以單線雙向運轉，於8時01分排除狀況，已恢復雙線行車。部分北上列車有延誤情形，共影響24列次。目前有約15列次列車大誤點，最長誤點達34分鐘。

事故發生在今日上午6時32分，一輛機車行經桃園市埔心至楊梅間瑞塘里平交道(K74 631)時疑因天雨路滑摔倒，隨後遭行經的1107次區間車撞及。事故造成該區間一度以西正線雙向單線運轉，台鐵於8時01分排除現場摩托車殘骸，8時09分恢復雙線行車。

跟台鐵列車動態列表，此次事故共影響24列次列車，造成總計369分鐘延誤。截至上午9時許，仍有約15列次列車誤點超過10分鐘，最長誤點達34分鐘，另有約50列次誤點10分鐘以內。

