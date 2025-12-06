台鐵「桃園到中壢」電力故障 延至21時恢復雙向通車

台鐵桃園-中壢電力故障。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵今天(6日)下午起，受電力設備故障影響，桃園往返中壢間西正線電車線仍持續無電，目前以東正線單線雙向行車，上、行列車均有延誤，最快晚間9時才有望恢復雙向通車。

繼日前內壢到中壢之間的電力故障，台鐵今天再度有狀況，因電力設備故障影響，西部幹線列車延遲幾乎都超過半小時；台鐵原本預估傍晚5時恢復，後來發現維修狀況不如預期，最新宣布最快21時才能恢復雙向通車。

