台鐵「桃園=中壢」電力故障列車大誤點！ 車站塞爆旅客氣炸

台鐵西部幹線今（6）日下午出現異常，桃園至中壢間因電力設備故障，西正線列車無法行駛，台鐵緊急改由東正線彈性雙向通行，導致多班列車延誤，不僅車站大塞車，旅客即便好不容易搭上列車，也頻頻走走停停「快車變慢車」，抱怨不斷，異常狀況至晚間仍未恢復正常。

故障適逢假日 桃園站塞爆旅客全氣炸

月台擠得水洩不通，乘客幾乎動彈不得，車廂內同樣滿滿都是人，但大家只能乾等「罰站」。

月台、車廂內的乘客幾乎動彈不得。圖／台視新聞

今日下午1點多，台鐵中壢至桃園間電力設備突然故障，只能改採「單線雙向行車」，導致列車大幅延誤。正逢假日期間，許多旅客搭火車出遊或返鄉，西正線列車因停電，全數停靠在桃園站，行程被迫打亂。旅客氣憤直呼，「太衰了吧！想回個家怎麼這麼難！」

剩單線雙向行 行程全亂旅客自求他途

台鐵公司發聲明表示，故障的1188次區間車於下午3點58分迴送到基隆七堵，桃園至中壢間改由東正線彈性雙向通行，而桃園以北路線則維持「雙線列車正常行駛」。

維修人員全力搶修，但延誤時間過長，部分乘客乾脆放棄改搭其他交通工具，此次故障導致假日行程大亂，旅客只能無奈苦等。

台鐵公司說明各路線應變措施。圖／台視新聞

桃園／林注強、蔡長育、彭以德 責任編輯／蔡尚晉

