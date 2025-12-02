台鐵「汐科站」被砲轟白痴車站！ 他氣炸：走一步都怕摔死

台鐵捷運化後，許多大台北通勤族選擇改搭台鐵上下班，但台鐵汐科站卻遭到通勤族砲轟。有網友抱怨該站的設計根本是白痴車站，直言「以後找工作先排除汐科」。貼文曝光後，引爆大批網友共鳴。

汐科站一直是北部通勤者抱怨的黑名單。（圖／翻攝自臉書地標／汐科車站）

一名網友近日在Threads上發文抱怨，直指台鐵汐科站是「白痴車站」，甚至氣到說未來找工作一定第一個封鎖汐科和內科，免得每天被通勤動線折磨。

網友們紛紛點出汐科站體設計非常有問題，「這個站真的很可悲，用簡易站的規格，但那站人潮根本是大站的等級，也不搞個地下穿越直接過去遠雄那棟分散人潮」、「汐科月台超級小….但人潮超多，在那邊上班三個月每天都好不想去，後來真的直接離職」、「我每天都在咒罵這個車站」、「上班前體力已盡」。

廣告 廣告

汐科站一直是北部通勤者抱怨的黑名單。（圖／翻攝自臉書地標／汐科車站）

此外，許多網友認為這站的月台設計不僅詭異還非常危險，「汐止那麼常下雨，蓋成那個死樣子每一步都怕自己下一秒跌死」、「我真的是第一次遇到居然有車站下雨要撐傘等車的，傘還會被汐止的怪風吹壞」、「出口距離遠到誇張，下雨天整個月台濕滑又危險」、「已經離職，汐科站在秋冬根本會致命」。

事實上，交通部鐵道局曾發包汐科站增設出口暨站體改善工程，新增中段出口分散通勤人潮，並重新調整動線。該工程於2023年11月15日開工後，在去年9月11日以終止契約收場。鐵道局重新招標後，交通部長陳世凱也承諾，此工程預計在2026年10月底完工，屆時希望能徹底改善汐科站的使用經驗。

延伸閱讀

手足相殘！高國豪遭斥「私約二嫂」三兄弟當街互毆

海鯤號未裝錨機測試挨批 顧立雄否認進度跳票

新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了